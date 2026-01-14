Die Eiderbrücke bei Tönning ist marode und muss ab 2027 saniert werden. Das ist schon lange bekannt – und sorgt für hohe Wellen. Bei einer Sperrung werden Auswirkungen auf Tourismus, Pendler und die Gesundheitsversorgung befürchtet. Am Mittwoch hat das Land Schleswig-Holstein die Sanierungspläne für das Nadelöhr an der Westküste konkretisiert.
