Die Eiderbrücke bei Tönning ist marode und muss ab 2027 saniert werden. Das ist schon lange bekannt – und sorgt für hohe Wellen. Bei einer Sperrung werden Auswirkungen auf Tourismus, Pendler und die Gesundheitsversorgung befürchtet. Am Mittwoch hat das Land Schleswig-Holstein die Sanierungspläne für das Nadelöhr an der Westküste konkretisiert.