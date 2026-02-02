Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Love Scamming ist eine Form von Betrug mit falschen Liebesversprechen. Die Täter nehmen über Dating-Portale Kontakt auf, täuschen Gefühle vor und erfinden dann Notlagen, um an das Geld der Opfer zu kommen. In genau so einem Fall ist am Montag am Landgericht Hannover (Niedersachsen) ein Urteil gefallen. Ein 35-jähriger Mann soll von mehreren Frauen Geld ergaunert haben. Es ging um die Summe von 165.000 Euro. Der Mann aus Ghana muss für vier Jahre und drei Monate ins Gefängnis.

