Im 1.000-Seelen-Dorf Linsburg im Kreis Nienburg (Niedersachsen) gibt es im Dorfladen alles unter einem Dach: Supermarkt, Bäckerei, Café und sogar einen Paketshop. Rund drei Mitarbeitende versorgen hier am Tag im Schnitt 200 Kund:innen. Was einst aus der Not heraus entstand, ist heute ein echtes Erfolgsmodell. Jetzt wurde der Laden sogar als „Bester Dorfladen Deutschlands 2025“ ausgezeichnet.