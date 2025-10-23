Für die Stadtreinigung Hamburg beginnt ab dem heutigen Donnerstag wieder die Laubschlacht. 589 Mitarbeitende sind dabei unterwegs und befreien die Straßen der Hansestadt von Laub. Gereinigt werden jährlich mehr als 3.000 Kilometer Geh- und Radwege sowie 8.000 Kilometer Straßen. Das eingesammelte Laub wird dann an externe Verwalter weitergegeben und in Kompost umgewandelt.