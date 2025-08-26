Landeskriminalamt Niedersachsen: Beleidigungen nehmen weiter zu

26. August 2025

Niedersachsens Landeskriminalamt (LKA) konstatiert einen rauer werdenden Ton in der Gesellschaft. Mit 25.004 Fällen habe die Polizei im Jahr 2024 erneut mehr Beleidigungen registriert als in den Jahren zuvor. Zum Vergleich: 2023 wurden 23.570 Fälle gezählt – das bedeutet einen Anstieg um sechs Prozent. Damit setzt sich ein schon länger anhaltender Trend fort.

Hemmschwelle online oft geringer

Ein wesentlicher Faktor für die gestiegenen Fallzahlen ist laut LKA eine Zunahme von Delikten im Internet, denn Beleidigungen in sozialen Netzwerken, Messengern oder Kommentarspalten zählten mit in die Statistik. „Die Hemmschwelle für aggressive oder herabwürdigende Äußerungen ist online häufig geringer, da Täterinnen und Täter sich anonym wähnen oder die Auswirkungen ihres Handelns unterschätzen“, teilte das LKA mit. 

Polizei und Justiz seien mittlerweile zudem stärker für das Thema sensibilisiert als noch vor einigen Jahren. Auch vereinfachte Meldewege und gezielte Kampagnen zur Anzeige von Hass und Hetze führten demnach dazu, dass mehr Vorfälle verfolgt werden.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Fünf Verletzte bei Großbrand im Hamburger Hafen – Keine Verkehrseinschränkungen mehr

26.08.2025 08:27 Uhr

Mehr als 15 Stunden nach dem Ausbruch eines verheerenden Großbrandes im Hamburger Hafen ist die Feuerwehr noch immer mit dem Löschen des Feuers beschäftigt. Die Nachlöscharbeiten werden...

Blindgänger in Brunsbüttel erfolgreich gesprengt

26.08.2025 08:11 Uhr

Eine amerikanische Fliegerbombe ist in Brunsbüttel (Landkreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein) erfolgreich gesprengt worden. Arbeitende hatten den Blindgänger mit einem Langzeitzünder bei Bauarbeiten am Westzubringer entdeckt, teilte die Polizei...

Feuer in Hamburger Hafen ausgebrochen – A1 gesperrt

25.08.2025 17:24 Uhr

In einer Lagerhalle im Hamburger Hafen ist ein Feuer ausgebrochen. Es sind weithin Knallgeräusche zu hören, die auf kleinere Explosionen schließen lassen. Zudem ist eine große Rauchsäule...

Waldbrände in Nordspanien: Niedersächsische Feuerwehrleute jetzt auch in Kastilien und León im Einsatz

25.08.2025 08:50 Uhr

Die deutschen Feuerwehrleute sind nach ihrem erfolgreichen Einsatz bei der Bekämpfung eines großen Waldbrands in der Extremadura in das weiter nördlich gelegene Kastilien und León verlegt worden....

Aktualisiert
Video01:45 Min.

Leiche am Silbersee in Langenhagen entdeckt – Polizei ermittelt

25.08.2025 08:43 Uhr

Seit Montagmittag steht fest, wer der Tote vom Silbersee ist. Ein Spaziergänger fand am Sonntag eine Leiche in Langenhagen bei Hannover (Niedersachsen), ganz in der Nähe des...

Tonnenweise heißer Flüssigstahl in Hamburg ausgelaufen

25.08.2025 08:37 Uhr

Bei einem Hamburger Stahlhersteller sind bis zu 140 Tonnen Flüssigstahl ausgelaufen und haben einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Grund war eine durchgebrannte Schmelzpfanne, wie ein Sprecher der...

Zur Startseite