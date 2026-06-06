Wolken, Schauer und einzelne Gewitter am Wochenende

Bremen/Hannover (dpa/lni) –

In Bremen und Niedersachsen bleibt es am Wochenende wechselhaft. Im Laufe des Samstags gerät der Norden Deutschlands laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in den Einflussbereich eines Tiefs, welches das Wetter am Wochenende bestimmt. Dann kann es nicht nur nass, sondern auch gewittrig werden.

Der Samstag wird wechselnd bewölkt mit Schauern. Zwischenzeitlich kann es vereinzelt zu Gewittern mit Windböen kommen. An der See können laut DWD Höchsttemperaturen bis 18 Grad erreicht werden und im Binnenland bis zu 23 Grad. In der Nacht zu Sonntag bleibt es unbeständig, und es kann im Harz bis auf neun Grad abkühlen.

Wolken bestimmen auch am Sonntag das Wetter

Dieser Wettertrend setzt sich auch am Sonntag fort, es bleibt wechselhaft. Starke Bewölkung bringt Regenschauer mit sich. Es sind Höchstwerte zwischen 17 und 20 Grad möglich. In der Früh kann es an der Nordsee vereinzelt zu frischen stürmischen Böen kommen. Diese sollen laut DWD am Abend nachlassen. In der Nacht lockert es weiter auf.