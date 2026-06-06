Vorfahrt missachtet: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Lübeck sind drei Menschen leicht verletzt worden, von denen eine Person zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebraucht wurde. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos in Lübeck sind drei Menschen leicht verletzt worden. Am späten Freitagabend missachtete ein aus der Marlistraße fahrendes Auto die Vorfahrt eines Autos, dass von der Goebenstraße in die Hövelnstraße fahren wollte, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Der leicht verletzte Fahrer des angefahrenen Autos sei von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer und Beifahrer des Vorfahrt missachtenden Autos seien zwar ebenfalls leicht verletzt worden, benötigten aber keine weitere medizinische Behandlung.