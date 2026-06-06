Den Norden erwartet ein wechselhaftes Wochenend-Wetter

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Schön sonnen am Strand oder im Park – das ist am ersten Juni-Wochenende im Norden kaum möglich. Stattdessen sollte der Regenschirm zur Grundausrüstung gehören, denn das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wird wechselhaft. Die Temperaturen erreichen höchstens 21 Grad.

Im Laufe des Samstags gerät der Norden Deutschlands laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in den Einflussbereich eines Tiefs. Dann kann es nicht nur nass, sondern auch gewittrig werden.

Der Samstag wird der Prognose zufolge wechselnd bewölkt mit Regenschauern und örtlichen Gewittern. Vereinzelt kann es laut DWD auch stürmische Böen und Starkregen geben. Auf Sylt sind Höchstwerte bis 19 Grad möglich, in Hamburg bis zu 21 Grad. In der Nacht zu Sonntag bleibt es unbeständig.

Am Sonntag regnet es weiter

Der Wettertrend setzt sich auch am Sonntag fort: Starke Bewölkung bringt Regenschauer und Gewitter mit sich. Die Temperaturen klettern auf maximal 17 bis 20 Grad. In der Früh kann es an den Küsten vereinzelt stürmische Böen geben. Diese sollen laut DWD am Abend nachlassen. In der Nacht zu Montag lockert es dann weiter auf und auch der Regen lässt nach.