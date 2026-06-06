Ein Verletzter nach Schlägerei in Unterkunft

Eine Schlägerei in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Bergedorf hat in der Nacht einen großen Polizeieinsatz zur Folge gehabt. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Schlägerei in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Bergedorf ist in der Nacht ein Mensch verletzt worden. Die Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es vom Lagezentrum der Polizei. Die Beamten seien mit allen in Bergedorf verfügbaren Funkstreifenwagen im Einsatz gewesen. Es sei niemand festgenommen worden. Der Hintergrund der Auseinandersetzung und die Zahl der beteiligten Personen waren unklar.

An der Straße Brookkehre in Bergedorf gibt es nach Angaben des Senats drei Unterkünfte mit insgesamt mehr als 700 Bewohnern.