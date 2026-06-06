Pfefferspray in Bremer Fitnessstudio – 15 Menschen verletzt

Bremen (dpa/lni) –

In einem Fitnessstudio in Bremen hat ein Mann Pfefferspray versprüht und damit 15 Menschen verletzt. Die Betroffenen erlitten überwiegend Atemwegsreizungen, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau sei vorsorglich in ein Krankenhaus gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 25-Jähriger am Freitagnachmittag in dem Studio in der Bahnhofsvorstadt mit seiner gleichaltrigen Ex-Partnerin in Streit geraten, wie die Polizei weiter mitteilte. Dabei soll er ihr Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Die Frau konnte sich den Angaben zufolge wegdrehen und wurde nicht direkt getroffen. Das Reizgas habe sich jedoch im Raum verteilt und auch andere Menschen getroffen.

Der Mann flüchtete laut Polizei zunächst. Als der 25-Jährige kurze Zeit später mit seinem Fahrrad am Fitnessstudio vorbeifuhr, entdeckten ihn Einsatzkräfte und stellten ihn, wie es weiter hieß. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.