Mann randaliert in Flüchtlingsunterkunft und bedroht Polizei

Dassel (dpa/lni) –

Ein 36-Jähriger hat in einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Northeim randaliert und die Polizei bedroht. Der Mann hatte in der Nacht zum Samstag in Dassel zunächst eine Fensterscheibe eingeschlagen, wie die Polizei mitteilte. Als die Einsatzkräfte vor Ort erschienen, versuchte der 36-Jährige, der sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand, zunächst sich selbst zu verletzen.

Dann soll er die Beamten mit einer großen Glasscherbe bedroht haben. Die Polizisten setzten demnach Pfefferspray ein und überwältigten den Mann. Rettungskräfte versorgten den 36-Jährigen, er kam in eine Fachklinik. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.