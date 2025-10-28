Wo einst Energie für Norddeutschland erzeugt wurde, verschmelzen heute Kunst, Wissenschaft und Erinnerung. „Orbital“ heißt die Installation im ehemaligen Sicherheitsbehälter des vor über 20 Jahren abgeschalteten Atomkraftwerks Stade (Niedersachsen), die Besucher:innen noch bis zum 2. November erleben können – ein bewusst gesetzter Abschied, bevor der Rückbau des Kraftwerks im kommenden Jahr abgeschlossen sein soll.

Am Montagabend würdigte Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) den endgültigen Abschied des Geländes.