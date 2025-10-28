Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Wo einst Energie für Norddeutschland erzeugt wurde, verschmelzen heute Kunst, Wissenschaft und Erinnerung. „Orbital“ heißt die Installation im ehemaligen Sicherheitsbehälter des vor über 20 Jahren abgeschalteten Atomkraftwerks Stade (Niedersachsen), die Besucher:innen noch bis zum 2. November erleben können – ein bewusst gesetzter Abschied, bevor der Rückbau des Kraftwerks im kommenden Jahr abgeschlossen sein soll.

Am Montagabend würdigte Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) den endgültigen Abschied des Geländes.

