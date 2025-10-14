Das Museumsdorf Cloppenburg zeigt aktuell eine außergewöhnliche Ausstellung über die legendären BRAVO-Starschnitte. Was in den 60er- bis 90er-Jahren Jugendzimmer füllte, war Kult: Stars in Lebensgröße – zum Ausschneiden, Sammeln und Zusammenkleben. Der erste Starschnitt erschien 1959 mit Brigitte Bardot, zusammengesetzt aus elf Einzelteilen. Bis 2004 veröffentlichte BRAVO 118 Starschnitte, von ABBA über Elvis bis Udo Lindenberg. Mit einer Auflage von über 1,5 Millionen Heften pro Woche prägte BRAVO ganze Generationen. Besonders begehrt sind heute die Starschnitte von Kiss, Marilyn Monroe, Winnetou und den Beatles.