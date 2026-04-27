Die neue Sonderausstellung „Hungry Eyes“ im Museum Sensoria Holzminden (Niedersachsen) ist ein Fest für alle Sinne. Die Ausstellung zeigt Food-Fotografien von Ellis Parrinder, einem international renommierten britischen Foto-Künstler. Der Clou: Seine Fotografien können nicht nur betrachtet werden – sie sind auch riechbar und sogar hörbar. Die Ausstellung hat am Wochenende ihre Premiere gefeiert und läuft noch bis zum 31. Oktober.