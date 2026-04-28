Seit 40 Jahren ist die Rockband Fury in the Slaughterhouse aus Hannover (Niedersachsen) im Geschäft. Einmal war sie bereits getrennt, kam dann aber doch wieder zusammen. Im Sommer erscheint ihr inzwischen 17. Album. Derzeit finden in Hannover letzte Proben für die diesjährige „Fury Live Twenty Six“-Tour statt.