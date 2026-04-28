Seit 40 Jahren ist die Rockband Fury in the Slaughterhouse aus Hannover (Niedersachsen) im Geschäft. Einmal war sie bereits getrennt, kam dann aber doch wieder zusammen. Im Sommer erscheint ihr inzwischen 17. Album. Derzeit finden in Hannover letzte Proben für die diesjährige „Fury Live Twenty Six“-Tour statt.
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„Hungry Eyes“: Food-Fotografien riechen, hören und fühlen im Sensoria Holzminden27.04.2026 16:05 Uhr
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Ausstellung würdigt Bilderbuchkünstler Helme Heine in Lübeck24.04.2026 17:06 Uhr
Ab Montag startet im Günter Grass-Haus in Lübeck (Schleswig-Holstein) eine neue Ausstellung, die Werke des verstorbenen Bilderbuchkünstlers Helme Heine zeigt. Bekannt ist er unter anderem für die...
40 Jahre Kunsthalle Emden: Jubiläumsschau zeigt die Geschichte des Hauses24.04.2026 16:07 Uhr
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„König der Löwen“-Musical im Comic: Donald Duck reist nach Hamburg24.04.2026 12:41 Uhr
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