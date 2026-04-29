Helene Fischer ist einer der größten Stars Deutschlands. Mit mehr als 18 Millionen verkauften Tonträgern zählt sie zu den erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten. In diesem Jahr feiert sie ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum und geht aus diesem Anlass auf große 360-Grad-Stadiontour. Am 3. und 4. Juli macht die Tour im Hamburger Volksparkstadion Halt.