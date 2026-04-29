Helene Fischer ist einer der größten Stars Deutschlands. Mit mehr als 18 Millionen verkauften Tonträgern zählt sie zu den erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten. In diesem Jahr feiert sie ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum und geht aus diesem Anlass auf große 360-Grad-Stadiontour. Am 3. und 4. Juli macht die Tour im Hamburger Volksparkstadion Halt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
Fury in the Slaughterhouse proben für diesjährige Tour28.04.2026 14:54 Uhr
Seit 40 Jahren ist die Rockband Fury in the Slaughterhouse aus Hannover (Niedersachsen) im Geschäft. Einmal war sie bereits getrennt, kam dann aber doch wieder zusammen. Im...
Wissenschaft trifft Kunst: Ausstellung „Unsichtbares sichtbar machen“ in Schenefeld28.04.2026 13:37 Uhr
Die Ausstellung „Unsichtbares sichtbar machen“ im Schenefelder Forschungszentrum European XFEL soll eine Brücke zwischen Kunst und Wissenschaft schlagen. Der European XFEL ist der leistungsstärkste Röntgenlaser der Welt,...
„Hungry Eyes“: Food-Fotografien riechen, hören und fühlen im Sensoria Holzminden27.04.2026 16:05 Uhr
Die neue Sonderausstellung „Hungry Eyes“ im Museum Sensoria Holzminden (Niedersachsen) ist ein Fest für alle Sinne. Die Ausstellung zeigt Food-Fotografien von Ellis Parrinder, einem international renommierten britischen...
Der Illustrator hinter dem Plakat der Karl-May-Spiele27.04.2026 11:03 Uhr
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Ausstellung würdigt Bilderbuchkünstler Helme Heine in Lübeck24.04.2026 17:06 Uhr
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40 Jahre Kunsthalle Emden: Jubiläumsschau zeigt die Geschichte des Hauses24.04.2026 16:07 Uhr
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