Weihnachtsmärkte öffnen in der Regel erst nach Totensonntag. In diesem Jahr ist das der 23. November. Doch in Schleswig-Holstein machen viele Weihnachtsmärkte schon früher auf – die Schausteller:innen wollen in schweren wirtschaftlichen Zeiten länger vom Geschäft profitieren. Kritik kommt vor allem von der Nordkirche.
