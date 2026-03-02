Die USA und Israel haben am Wochenende den Iran angegriffen. Dabei wurde der oberste Anführer des Mullah-Regimes, Ali Chamenei, getötet. Die Antwort des Iran ließ nicht lange auf sich warten: Es herrscht Krieg in der Golfregion, und es trifft auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Während in Niedersachsen zunächst viele Iraner:innen den Tod Chameneis und damit ein mögliches Ende des brutalen und unterdrückenden Regimes gefeiert haben, werden wohl weitere Auswirkungen folgen. Die IHK befürchtet, dass die Energiepreise für alle steigen werden.

