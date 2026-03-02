Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die USA und Israel haben am Wochenende den Iran angegriffen. Dabei wurde der oberste Anführer des Mullah-Regimes, Ali Chamenei, getötet. Die Antwort des Iran ließ nicht lange auf sich warten: Es herrscht Krieg in der Golfregion, und es trifft auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Während in Niedersachsen zunächst viele Iraner:innen den Tod Chameneis und damit ein mögliches Ende des brutalen und unterdrückenden Regimes gefeiert haben, werden wohl weitere Auswirkungen folgen. Die IHK befürchtet, dass die Energiepreise für alle steigen werden.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video02:33 Min.

Schlaglöcher: Straßenmeistereien in Schleswig-Holstein im Dauereinsatz

02.03.2026 17:13 Uhr

In Schleswig-Holstein gibt es gerade auf den Straßen so viele Schlaglöcher wie seit Jahren nicht mehr. Im Verkehrsministerium wird die Zahl auf mehrere Tausend geschätzt. Im ganzen...

Video02:36 Min.

Iran-Konflikt: Auswirkungen auf Schiff- und Luftfahrt auch in Hamburg zu spüren

02.03.2026 16:07 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben die USA den Iran unter Beschuss genommen. Tausende Kilometer von Deutschland entfernt – und doch mit direkter Auswirkung auf...

Video00:43 Sek.

Nach Streik: Tarifeinigung bei Busunternehmen in Schleswig-Holstein

02.03.2026 08:37 Uhr

Busfahrer:innen in Schleswig-Holstein bekommen künftig mehr Geld. Außerdem bessere Zuschläge für Extra-Schichten und eine Prämie fürs Einspringen. Darauf haben sich der Kommunale Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein und die Gewerkschaft...

Nach Angriffen auf den Iran: Demonstranten feiern in Hannover und Hamburg

02.03.2026 08:28 Uhr

Hunderte Menschen sind nach dem Angriff Israels und der USA auf den Iran auch in Hannover (Niedersachsen) zu mehreren Demonstrationen auf die Straße gegangen. Vor dem Hauptbahnhof...

Video03:20 Min.

AfD-Gerichtsentscheidung: Bleibt die Einstufung der Partei in Niedersachsen als gesichert rechtsextremistisch?

27.02.2026 17:35 Uhr

Die Bundes-AfD darf nicht als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden. Das hat am Donnerstag das Verwaltungsgericht in Köln entschieden, und damit einem Eilantrag der Partei recht gegeben und...

Video05:24 Min.

Equal Pay Day 2026: Lohnlücke zwischen Frauen und Männern wächst

27.02.2026 16:49 Uhr

Am heutigen Freitag ist Equal Pay Day, ein Tag, der auf die ungleichen Verdienstmöglichkeiten zwischen Frauen und Männern aufmerksam machen soll. Die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern ist...

Zur Startseite