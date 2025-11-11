Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am 11.11. – dem heutigen Dienstag beginnt traditionell die Karnevalszeit. Auch in Bremen haben einige Jecken den Start der fünften Jahreszeit gefeiert.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video05:31 Min.

Miniatur Wunderland-Gründer und Ehefrau veröffentlichen Song zu Handysucht bei Jugendlichen

11.11.2025 17:49 Uhr

Um auf problematische Handynutzung bei Kindern und Jugendlichen aufmerksam zu machen, haben der Mitgründer des Miniatur Wunderlands Frederik Braun und seine Frau Johanna den Song „Bildschirmblick“ produziert....

Video02:29 Min.

Närrische Zeit beginnt: Karnevalsstart in Lübeck

11.11.2025 17:36 Uhr

Im Lübecker Rathaus (Schleswig-Holstein) begann am Dienstag pünktlich um 11:11 Uhr die fünfte Jahreszeit. Fünf Karnevalsgesellschaften gaben sich die Ehre und sorgten für viel gute Laune im...

Video03:37 Min.

Rentner aus Ostercappeln erfindet Brettspiele

11.11.2025 12:48 Uhr

Georg Strotmann aus Ostercappeln (Niedersachsen) erfindet seit rund sechs Jahren Brettspiele. Die Umsetzung seiner beiden Spiele „Leichtathletik“ und „Springreiten“ hat den 73-Jährigen bisher rund 1.500 Euro und...

Video03:23 Min.

Martinstag: Wie sicher ist Geflügelfleisch in Schleswig-Holstein?

11.11.2025 11:43 Uhr

Der 11.11. ist Martinstag. Für die Geflügellandwirt:innen im Norden hat jetzt die Hochsaison begonnen. Die Nachfrage nach Gänsen aus der Region in Schleswig-Holstein ist in diesem Jahr...

Video03:15 Min.

Vorsicht vor Schockanrufen: Cuxhavenerin wird Opfer eines Betrugs

11.11.2025 11:01 Uhr

Ein harmloser Anruf – und plötzlich beginnt ein Albtraum. So erging es Silke Seifert aus Cuxhaven (Niedersachsen): Eine angebliche Nachricht ihrer Tochter, eine vermeintliche Notsituation – und...

Video03:11 Min.

Santa Pauli 2025: Weihnachtsmarkt trifft auf frivoles Kiezleben

10.11.2025 18:05 Uhr

Den ersten Glühwein auf einem Weihnachtsmarkt bekommt man in Hamburg traditionell auf dem Kiez. Santa Pauli eröffnet am Montag die Saison. Hier treffen gebrannte Mandeln, Punsch und...

Zur Startseite