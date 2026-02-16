Rosenmontag ist kein klassisch norddeutscher Feiertag, doch in einigen kleinen Teilen Schleswig-Holsteins wird er dennoch jedes Jahr zelebriert. Beim Rosenmontagsumzug in Marne etwa kommen jedes Jahr an die 20.000 Menschen, um ausgelassen Karneval zu feiern. In diesem Jahr waren es sogar 25.000 Menschen. Zudem konnten Besucher:innen etwa 50 Wagen bei dem Umzug bestaunen.

SAT.1 REGIONAL-Reporterin Andrea von Burgsdorff war beim bunten Treiben in Marne dabei und hat Eindrücke von den Umzugswagen gesammelt.