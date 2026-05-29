Tausendjähriger Rosenstock am Hildesheimer Dom blüht

Hildesheim (dpa/lni) –

Der tausendjährige Rosenstock an der Apsis des Hildesheimer Doms blüht wieder. Die als Wahrzeichen des Bistums und der Stadt Hildesheim bekannte Rose habe über die Pfingstfeiertage zu blühen begonnen, teilte das Bistum Hildesheim mit. Die Hauptblüte werde in Kürze erwartet und dauere etwa drei bis fünf Tage.

Der Rosenstock gehört nach Angaben des Bistums botanisch zur heimischen Wildart Rosa canina L. und blüht zartrosa. Die berühmte Rose ist über das Domfoyer zu erreichen, das täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Die Legende um den Rosenstock reicht bis in die Gründungsgeschichte des Bistums Hildesheim um das Jahr 815 zurück. Schriftlich bezeugt ist er den Angaben zufolge seit mehr als 400 Jahren. Bei der Zerstörung des Hildesheimer Doms im März 1945 verbrannte auch der Rosenstock. Acht Wochen später sollen aus der unter Trümmern verschütteten Wurzel 25 neue Triebe hervorgesprossen sein.