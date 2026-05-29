Wetterdienst warnt vor Unwetter mit Gewitter und Starkregen

Lingen (dpa/lni) –

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in ersten Teilen des westlichen Niedersachsens vor schwerem Gewitter, heftigem Starkregen und Hagel. Eine entsprechende amtliche Unwetterwarnung (Stufe 3 von 4) gab der Wetterdienst am Nachmittag etwa für Gebiete der Grafschaft Bentheim, das südliche Emsland und Teile des Landkreises Osnabrück heraus (Stand: 17.00 Uhr).

Nach Angaben der Meteorologen ziehen seit dem Nachmittag von Westen kommenden Gewitter auf. Dabei seien Starkregen mit Niederschlagsmengen um 30 Liter pro Quadratmeter binnen einer Stunde möglich. Außerdem bestehe die Gefahr von Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Das entspricht Windstärke 8 (von 12).

Der Schwerpunkt der Gewitter soll am Abend in Niedersachsen westlich der Weser liegen, teilte der Deutsche Wetterdienst weiter auf seiner Website mit. Im Laufe der Nacht soll sich die Gewitterfront dann nach Südostniedersachsen verlagern und abschwächen.