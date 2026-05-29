Hannover 96 holt Paul Wagner aus Dresden als Kaderplaner

Hannover (dpa) –

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Paul Wagner als Leiter Kaderplanung und Scouting verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, kommt der 27-Jährige vom Liga-Konkurrenten Dynamo Dresden. Dort hatte er den Kader mitverantwortlich zusammengestellt, mit dem die Sachsen 2025 den Aufstieg in die 2. Bundesliga und den Klassenverbleib in der gerade abgelaufenen Saison schafften. Er war in Dresden im April freigestellt worden.

«Er war unsere Wunschlösung für diese Position, weil er genau in das Profil passt, das wir für seine Rolle definiert hatten», sagte 96-Sportdirektor Ralf Becker (55) laut Mitteilung. Er kennt Wagner aus seiner eigenen Zeit bei Dynamo Dresden. Dort war Becker von 2020 bis 2024 Sport-Geschäftsführer. Wagner begann ebenfalls 2020 bei Dynamo.

Erst am Donnerstag hatte Hannover 96 Jonas Boldt (44) als neuen Sport-Geschäftsführer und damit Nachfolger von Jörg Schmadtke bekanntgegeben. Der Ex-Sportvorstand des Hamburger SV tritt seinen Posten am Montag an.