Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) starten im Sommer in ihre 73. Saison. Musical-Star Alexander Klaws schlüpft erneut in die Rolle des Winnetou, Florian Fitz spielt den charmant-finsteren Schurken Roulin, Heinrich Schafmeister den skurrilen Briten Sir John Raffley und Isabel Varell die temperamentvolle Señorita Miranda.



Erstmals präsentierten sich die Gaststars in Kostümen. Das Stück „Im Tal des Todes“ verspricht mitreißende Musik, Tänze, prächtige Kostüme, malerisches Bühnenbild sowie Spannung, Action und Humor. Premiere ist am 27. Juni. In der vergangenen Saison kamen rund 445.000 Besucher:innen.