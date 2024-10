In der Hamburger Kunsthalle eröffnet am Freitag die neue Ausstellung „Isa Mona Lisa“. Und die hat – anders als der Name vermuten lässt – wenig mit dem berühmten Maler Leonardo da Vinci zu tun, sondern zeigt aktuelle Kunst der Gegenwart. Von Fotografien, Installationen und Gemälden bis hin zu Skulpturen ist alles dabei. Noch bis Oktober 2026 läuft die Ausstellung.