Die HSV-Frauen treffen am Sonnabend auf Werder Bremen im Hamburger Volksparkstadion. Seit dieser Saison spielen sie wieder in der ersten Bundesliga, stehen aktuell aber knapp über den Abstiegsplätzen. Mit Rückenwind wollen die Hamburgerinnen im Nordderby dringend Punkte im Abstiegskampf sammeln. Anpfiff ist am Sonnabend um 14:00 Uhr, der Verein rechnet mit mindestens 10.000 Fans.