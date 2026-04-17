Die weltberühmte Eiskunstlauf-Show „Holiday on Ice“ ist mit dem neuen Programm „Cinema of Dreams“ auf Tour und bringt jetzt auch in Hannover das große Kino auf die Eisfläche. Zuschauer:innen können sich auf spektakuläre Stunts, Akrobatik und Weltklasse-Eiskunstlauf freuen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
„Skatepark“: Performance mit Turns und Slides auf Kampnagel17.04.2026 15:31 Uhr
Auf Kampnagel in Hamburg verwandelt sich drei Tage lang die Bühne in einen Skatepark. In einer besonderen Choreografie der Dänin Mette Ingvartsen treten Weltklasse- sowie lokale Skater:innen...
Er hat die Produktfotografie geprägt: Hans Hansen-Ausstellung in Hamburg17.04.2026 12:19 Uhr
Das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg widmet dem Objekt-Fotografen Hans Hansen eine eigene Ausstellung. Kaum ein anderer Fotograf dieses Metiers hat den Blick auf alltägliche...
Bremer Filmfest 2026 – Vanessa Redgrave geehrt16.04.2026 16:20 Uhr
Am Mittwoch ist das Bremer Filmfest zum elften Mal gestartet. Erwartet werden mehr als 16.000 Besucher:innen. Für das Festival sind rund 60 Filmteams aus zwölf Ländern nach...
11. Filmfest in Bremen startet: Filmpreis für Vanessa Redgrave15.04.2026 17:52 Uhr
In Bremen startete am Mittwoch zum elften Mal das Filmfest. 116 Filme aus 30 Ländern laufen in diesem Jahr – das sind so viele wie noch nie....
„Häppchen für hungrige Augen“: Neue Ausstellung der Schlumper in Hamburg14.04.2026 11:59 Uhr
Die Hamburger Künstlergemeinschaft „Die Schlumper“ zeigt ihre neue Ausstellung „Häppchen für hungrige Augen“ – eine farbenfrohe Auseinandersetzung mit Leckerbissen aller Art. Die Werke rund um Essen und...
Schiller mit neuem Album „Euphoria“ vor großer Arena-Tour13.04.2026 10:41 Uhr
Christopher von Deylen gehört mit seinem Projekt Schiller zu den erfolgreichsten Musikacts Deutschlands: Zehn Nummer-1-Alben sprechen für sich. Seit mehr als 26 Jahren begeistert er mit seinem...