Sturmtief „Joshua“ hält sich hartnäckig über dem Norden: Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h haben am Freitag besonders die Nordseeküste getroffen. Viele Fährverbindungen sind hier abgesagt worden. Aber auch abseits der Nordsee wird vor den Auswirkungen des Sturms gewarnt.

Video01:12 Min.

Sturmtief „Joshua“ nimmt Fahrt auf: Hochwasser in Hamburg erwartet

24.10.2025 16:29 Uhr

Sturmtief Joshua fegt am Freitag über Deutschland und soll im Tagesverlauf nochmal zulegen. Gegen 19 Uhr wird in Hamburg ein Wasserstand von zwei Metern über dem mittleren...

Video03:08 Min.

Historische Schule auf St. Pauli wird Zentrum für Kreativszene

24.10.2025 16:25 Uhr

Wo früher Kinder lesen und schreiben lernten, wird heute gemalt, gefilmt und gestaltet: Die ehemalige Volksschule in der Seilerstraße auf St. Pauli ist jetzt ein Zuhause für...

Video01:32 Min.

Sturmtief „Joshua“ erreicht den Norden: Die Lage an den Küsten

24.10.2025 16:15 Uhr

Wind, Wellen, Warnungen: Sturmtief „Joshua“ zieht am Freitag über Deutschland und trifft besonders Schleswig-Holstein. Bereits am Morgen und Vormittag hatte der Deutsche Wetterdienst entlang der Nordseeküste in...

Video02:30 Min.

Wenn die Zeitumstellung aufs Gemüt schlägt

24.10.2025 15:07 Uhr

Am Sonntag werden die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt – wir bekommen also eine Stunde geschenkt. Doch viele Menschen zahlen dafür in den Wochen danach einen...

Video03:14 Min.

Zwei neue Ausstellungen in den Hamburger Deichtorhallen

24.10.2025 13:11 Uhr

In den Hamburger Deichtorhallen sind gerade die Werke der libanesischen Künstlerin Huguette Caland zu sehen. Ihre Kunst lässt eine lebhafte, mitreißende, sinnliche Frau erahnen – mit wenigen...

Video03:13 Min.

Release-Party: Santiano präsentieren neues Album in Glücksburg

24.10.2025 13:07 Uhr

Die Shanty-Rocker von Santiano melden sich mit ihrem neunten Album „Da braut sich was zusammen“ zurück. Darauf bleibt die Erfolgsband aus Schleswig-Holstein ihrem typischen Sound treu –...

