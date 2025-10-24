Sturmtief „Joshua“ hält sich hartnäckig über dem Norden: Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h haben am Freitag besonders die Nordseeküste getroffen. Viele Fährverbindungen sind hier abgesagt worden. Aber auch abseits der Nordsee wird vor den Auswirkungen des Sturms gewarnt.