Anzeigen wegen Hass und Hetze im Internet haben sich in Niedersachsen nahezu verdoppelt. Das geht aus Zahlen der Zentralstelle für Hasskriminalität in Niedersachsen hervor. Demnach gab es im Zeitraum von Juli 2024 bis Ende Juni 2025 insgesamt 6.498 Anzeigen. Mögliche Gründe dafür sind laut der Ermittlungsbehörde ein verändertes Anzeigeverhalten sowie eine zunehmende Verrohung des Sprachgebrauchs im Netz.