Harburg: 27-Jähriger sucht trotz Warnung Handy im Gleisbett – Bundespolizei ermittelt

20. November 2025
Bahnhof Harburg. Foto: Gisela Schuemann/https://stock.adobe.com

Ein 27-jähriger Mann ist am 19.11.2025 am Bahnhof Hamburg-Harburg eigenständig in das Gleis 4 gestiegen, um sein zuvor verlorenes Handy zu holen. Obwohl ihm der DB-Info-Point Unterstützung unter Einhaltung der Sicherheitsregeln – etwa eine Gleissperrung und das Bergen des Geräts mit einer Greifzange – zugesichert hatte, lehnte der Mann wegen Zeitdrucks ab und betrat den Gleisbereich selbst.

Ein DB-Mitarbeiter informierte daraufhin die Bundespolizei. Eine Streife erkannte den kolumbianischen Staatsangehörigen wenig später auf dem Bahnhofsvorplatz; der Mann gestand den Vorfall. Die Auswertung der Videoaufnahmen bestätigte das unerlaubte Betreten des Gleises. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach einem Präventionsgespräch über die Gefahren wurde er entlassen.

Die Bundespolizei mahnt erneut zur Vorsicht: Der Aufenthalt im Gleisbereich sei lebensgefährlich, Züge könnten nicht ausweichen und Bremswege seien oft zu lang, um Unfälle zu verhindern.

SAT.1 REGIONAL/Bundespolizeiinspektion Hamburg

