Handwerkliches Buchbinden gehört zum immateriellen Kulturerbe. Es ist ein Beruf mit jahrhundertealter Tradition, der aber fast ausgestorben ist. Wer den Buchbinder:innen über die Schulter schaut, merkt wie wertvoll ein klassisches Buch eigentlich ist, denn handgebundene Bücher sind Unikate. Anja Steinhauer ist Buchbindermeisterin in Kiel (Schleswig-Holstein). Eingerissene Seiten oder kaputte Einbände gehören zu ihrem Alltag.
