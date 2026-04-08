In der Handball-Bundesliga steht am Sonntag ein Nordduell an: Der HSV Hamburg empfängt den THW Kiel. Der Rekordmeister konnte seinen Ansprüchen bisher noch nicht wirklich gerecht werden, während die Hamburger ganz gut im Mittelfeld mithalten. So ganz einfach wird es für die Kieler daher wahrscheinlich nicht. Doch so oder so wird es in der Barclays Arena sicherlich ein großes Handball-Spektakel geben.
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