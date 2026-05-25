Sattelzug stürzt auf Radweg – Fahrer schwer verletzt

Hemmoor (dpa/lni) –

Ein Sattelzug ist an der Bundesstraße 495 im Landkreis Cuxhaven einen Hang herabgerutscht und auf einen Geh- und Radweg gestürzt. Der 56-jährige Fahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er war in seinem Führerhaus eingeklemmt, wurde von der Feuerwehr befreit und ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall passierte am Montagnachmittag zwischen Neuland und Hemmoor. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen auf weit über 100.000 Euro.

Die Bergung des Sattelzuges musste in den Abendstunden abgebrochen werden. Sie wird am Dienstag fortgesetzt. Die B495 wurde zunächst wieder freigegeben, wird aber am Dienstag voraussichtlich ab 10.00 Uhr erneut für mehrere Stunden gesperrt.

Der Sattelzug habe die Schutzplanke an der rechten Seite der Bundesstraße durchbrochen und zerstört, hieß es. Der Lkw war mit einem Tankauflieger unterwegs, darin befand sich Bitumen – ein Erdölprodukt, das zum Beispiel im Straßenbau zum Einsatz kommt. Nach dem Unfall sei aus der Sattelzugmaschine Dieselkraftstoff ausgelaufen, das Bitumen sei im Tank geblieben, berichtete die Polizei. Warum der Lkw von der Fahrbahn abkam, war noch unklar.