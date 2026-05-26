Motorradfahrer und Radfahrer sterben bei Unfall im Norden

Ein Motorradfahrer und ein Fahrradfahrer verlieren bei einem Zusammenstoß beide ihr Leben. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Ulsnis (dpa/lno) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Schleswig-Flensburg sind ein Motorradfahrer und ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stießen die beiden Verkehrsteilnehmer am Nachmittag am Pfingstmontag auf einer Kreisstraße zwischen Ulsnis und Brodersby zusammen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Radfahrer. Beide starben noch an der Unfallstelle.

Zur Identität und zum Alter der beiden Opfer lagen der Polizeileitstelle zunächst keine Angaben vor. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.