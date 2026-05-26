Schleswig-Holstein ist Top-Ziel für Urlaub mit Kindern

Kiel (dpa/lno) –

Wenn Eltern oder Großeltern mit Kindern auf Reisen gehen, heißt das Ziel besonders oft Schleswig-Holstein. Mit einem Anteil von 5,3 Prozent bei Urlaubern mit kleinen Kindern lag das nördlichste Bundesland in den Jahren 2023 bis 2025 in Deutschland an erster Stelle vor Mecklenburg-Vorpommern mit 3,2 Prozent, wie die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH) nach einer Auswertung des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT) mitteilte.

In den Jahren 2017 bis 2019 hatte Mecklenburg-Vorpommern mit 8,4 Prozent noch deutlich vor Schleswig-Holstein mit 5,5 Prozent gelegen. «Mittlerweile hat sich die Lage gedreht», sagte TA.SH-Geschäftsführer Stefan Borgmann der dpa. Während andere Inlandsziele Marktanteile verloren hätten, habe sich Schleswig-Holstein behauptet.

Auch bei Reisen mit den Großeltern (10 Prozent) und bei Urlaubsreisen mit kleinen Kindern in der Nebensaison (5 Prozent) belegt Schleswig-Holstein jeweils im Inland bundesweit den ersten Platz.

Schleswig-Holstein auch international gut platziert

Im internationalen Vergleich belegt Schleswig-Holstein den siebten Platz. An der Spitze stehen die Türkei mit 12,6 Prozent, Italien (10,4 Prozent) und Spanien (7,2 Prozent). Für die der Auswertung zugrunde liegende die Reise-Analyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. 2026 wurden Urlaubsreisen ab fünf Tagen Dauer ausgewertet.

Innerhalb Schleswig-Holsteins ist bei Eltern und Großeltern mit Kindern bis fünf Jahren die Ostseeküste deutlich beliebter als die Nordseeküste. Borgmann betonte die Bedeutung der Reisen mit Kindern. Man nähere sich bei der Zahl der Kinder in Deutschland wieder alten Zahlen aus den 1990er Jahren. «Von daher ist die Anzahl der Menschen, die mit kleinen Kindern unterwegs sind, eher zunehmend.» Im vergangenen Jahr lag der Anteil von Reisen mit Kindern bis 13 Jahren bei 19,2 Prozent. Bis 2035 könnte dieser nach einer Schätzung der Studienautoren leicht auf 20 Prozent steigen.