Promis, Premieren und Porridge beim Filmfest Emden-Norderney

Emden (dpa/lni) –

Mit mehreren Weltpremieren, internationalem Kino und viel Schauspielprominenz werden Emden und Norderney in den kommenden Tagen wieder ein Anziehungspunkt für tausende Filmfans. Eröffnet wird das 36. Internationale Filmfest Emden-Norderney am 3. Juni mit der Welturaufführung der Komödie «Sommer auf Asphalt». In den Hauptrollen sind Christoph Maria Herbst («Stromberg») und Mala Emde («Köln ’75») zu sehen – beide kommen zusammen mit der Filmcrew auch zum Premierenabend nach Emden.

«Wir haben in diesem Jahr einen fulminanten Auftakt mit diesem Eröffnungsfilm», sagt Festivalleiter Edzard Wagenaar der Deutschen Presse-Agentur. «Sommer auf Asphalt» sei eine warmherzige Vater-Tochter-Komödie, über eine junge Fahrradkurierin, die nach einem Unfall plötzlich auf die Hilfe ihres Vaters angewiesen ist. Dieser springe dann selbst als Kurier ein, erzählt Wagenaar. Einige Sidekicks seien zudem im Film zu entdecken, etwa Satiriker Heinz Strunk als empörter Autofahrer oder Jan Ullrich als Essensbote.

Begegnung mit Schauspielstars möglich

Nicht nur am Premierenabend gibt es für Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, Filmschaffenden und Schauspielern zu begegnen. Gespräche und Interviews mit den Filmemachern rund um die Festivalfilme gehören fest zum Programm. «Wir sind ein Publikumsfestival», betont Wagenaar. «Wir machen jetzt nicht plötzlich Berlinale und roter Teppich.» Gerade der enge Austausch zwischen Fans und Filmemachern werde an dem Festival sehr geschätzt. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 20.000 Menschen.

Mit dabei ist in diesem Jahr auch der Schauspieler Florian Lukas, der bei der Preisverleihung am 7. Juni im Festspielhaus mit dem Emder Schauspielpreis ausgezeichnet wird. Mehrere Filme von Lukas sind beim Festival zu sehen.

Auch Schauspielerin Nora Tschirner kommt nach Ostfriesland – sie war im vergangenen Jahr mit dem Schauspielpreis ausgezeichnet worden, konnte damals aber wegen einer Erkrankung den Preis nicht entgegennehmen. Tschirners neuster Film «No Hit Wonder» wird gezeigt.

Internationales Kinoprogramm

Insgesamt können sich Kinofans auf 47 Lang- und 25 Kurzfilme im Festivalprogramm freuen, die in der Seehafenstadt und auf der Nordseeinsel gezeigt werden. Darunter etwa Streifen aus England, Irland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Norwegen, Ruanda, Tunesien, Pakistan und Indien. Viele sind Uraufführungen, Europapremieren oder deutsche Erstaufführungen. 17 Filme gehen in das Rennen um den mit 15.000 Euro dotierten Hauptpreis, den Score Bernhard Wicki Preis. Insgesamt werden beim Festival acht Filmpreise mit einem Preisgeld von insgesamt 70.000 Euro ausgelobt.

Porridge, Yoga und Filmmusik

Begleitet werden die Vorstellungen von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm – zum Beispiel mit der Reihe «Film & Food», die in den vergangenen Jahren beim Festivalpublikum «extrem gut angekommen» sei, sagt Wagenaar. So gebe es passend zum Film «The Golden Spurtle» über die Weltmeisterschaft im Porridge-Kochen in Schottland ein Haferbrei-Wettkochen mit Schülern einer Emder Berufsschule. «Dann kann das Publikum verkosten, und eine Jury wird danach den besten Porridge-König aus Emden küren.»

Vor der Vorführung des indischen Films «Our Home Eikhoigi Yum» lädt das Filmfest zu einer Yogasession mit einem indischen Yogameister. «Man sitzt dann vielleicht eine Zeit lang auf Matten und schaut sich den Film von dort an», sagt Wagenaar.

Zudem gibt es jeweils ein eigenes Programm für Kindergärten und Schulen sowie eine Zusammenarbeit mit der Emder Kunsthalle. Gemeinsam mit den Gezeitenkonzerten in Ostfriesland werden Filmkomponistenporträts veranstaltet. Gast ist in diesem Jahr Helmut Zerlett – der langjährige Sidekick der «Harald Schmidt Show» und Komponist der Musik zahlreicher Filme und Fernsehserien. «Wir versuchen mit dem Festival nicht nur in der Filmblase zu bleiben, sondern auch lokale Kooperationen auf die Beine zu stellen», sagt Wagenaar.

1990 wurde das Internationale Filmfest Emden-Norderney als Initiative des örtlichen Filmclubs an der Volkshochschule gegründet. Heute zählt es zu den größten Publikumsfestivals in Niedersachsen. Neben deutschen Filmen stehen diesmal Produktionen aus Nordwesteuropa und Kanada im Mittelpunkt des Festivals.