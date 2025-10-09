Hamburgs Olympia-Bewerbung: Fußballspiele auch in Bremen, Hannover und Wolfsburg geplant

Sollte Hamburg den Zuschlag für die Olympischen Spiele erhalten, würde der Fußballwettbewerb an mehreren Standorten in Nord- und Ostdeutschland ausgetragen. Wie die Olympia-Koordinierungsstelle der Innenbehörde am Donnerstag mitteilte, sind Spiele im Bremer Weserstadion, in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover (Niedersachsen), in der Volkswagen Arena in Wolfsburg sowie in Rostock, Dresden und Magdeburg vorgesehen.



Hamburg plant eine Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. Eine Bürgerbefragung dazu ist für das kommende Jahr angekündigt.

