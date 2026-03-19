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Im Zentralen Fundbüro in Hamburg wurden allein im vergangenen Jahr knapp 52.000 Gegenstände abgegeben – doch nur 16 Prozent fanden zurück zu ihren Besitzer:innen. Zu den häufigsten Fundstücken zählen Schlüssel, Elektronik, Sonnenbrillen und Geldbörsen. Gefunden werden sie in der U-Bahn, auf der Straße – und überall dort, wo im Alltag etwas verloren geht.

Wie lange Fundstücke abgeholt werden können, hängt vom jeweiligen Fundort ab. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Gegenstände versteigert oder anderweitig verwertet. Versteigerungen finden inzwischen ausschließlich online statt. Auch der Verlust von Wertgegenständen lässt sich mittlerweile unkompliziert digital melden.

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