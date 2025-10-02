Am Donnerstag haben prominente Hamburger Persönlichkeiten aus Kultur, Film und Fernsehen im Deutschen Schauspielhaus dazu aufgerufen, den Zukunftsentscheid zu unterstützen. Insgesamt 80 Künstler:innen stehen hinter der Petition.



Bis zum 8. Oktober kann per Briefwahl abgestimmt werden, der eigentliche Volksentscheid findet am 12. Oktober statt.