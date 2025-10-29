Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am 31. Oktober ist Halloween. Wer sich einmal so richtig fürchten will, sollte sich auf den Weg zum Halloweenhaus Schmalenbeck (Schleswig-Holstein) machen. Seit Jahren verwandelt ein Team junger Technik- und Theaterfans ein ganzes Grundstück in eine interaktive Halloweenshow. In diesem Jahr findet das Spektakel erstmals in Lütjensee statt.

