Am 31. Oktober ist Halloween. Wer sich einmal so richtig fürchten will, sollte sich auf den Weg zum Halloweenhaus Schmalenbeck (Schleswig-Holstein) machen. Seit Jahren verwandelt ein Team junger Technik- und Theaterfans ein ganzes Grundstück in eine interaktive Halloweenshow. In diesem Jahr findet das Spektakel erstmals in Lütjensee statt.