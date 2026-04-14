Die Künstlergemeinschaft „Die Schlumper“, bestehend aus Hamburger Künstler:innen mit Behinderungen, hat eine neue Ausstellung mit dem Titel „Häppchen für hungrige Augen“ ins Leben gerufen. Dabei dreht sich alles um Leckerbissen aller Art und ihre Vergänglichkeit. Noch bis zum 26. April können Interessierte die Ausstellung in der Galerie der Schlumper von Mittwoch bis Sonntag besuchen.
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