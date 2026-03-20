Bei Bauarbeiten für die neue U-Bahnlinie 5 in Hamburg wurde am Freitag ein großer Findling gefunden. Er lag genau dort, wo die U5 verlaufen soll. Die Bauarbeiten wurden unterbrochen, um das Millionen Jahre alte Objekt zu bergen.
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