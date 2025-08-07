Großbrand in Kiel: Mehrere Explosionen bei Feuer in Gewerbebetrieb

07. August 2025

Ein Großbrand in einem Gewerbebetrieb in Kiel-Wellsee (Schleswig-Holstein) hat von Mittwoch auf Donnerstag für einen Großeinsatz mit 120 Rettungskräften gesorgt, der auch am Morgen noch andauert. Wie die Feuerwehr mitteilte, war gegen 22.30 Uhr ein Notruf eingegangen, nachdem ein Passant Flammen im Dachbereich des Gebäudes bemerkt hatte. Der Brand wurde mit einem massiven Löschangriff von zwei Seiten bekämpft. 

Während der Löscharbeiten kam es im Inneren des Gebäudes zu mehreren Explosionen von Druckgasbehältern. Einige Einsatzkräfte mussten daraufhin in Sicherheit gebracht. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.

Wegen der Rauchentwicklung wurden Anwohner:innen in Wellsee, Elmschenhagen, Rönne und Schwentinental aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache und Schadenhöhe sind noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr konnte das Feuer im Verlauf der Nacht eindämmen, doch die Nachlöscharbeiten dauern noch an.

SAT.1 REGIONAL/dpa

