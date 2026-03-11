In Niedersachsen gibt es eine Auszeichnung für besonders gute Arbeit von Milchviehbetrieben: die goldene Olga. Am Mittwoch wurde der Preis von der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen an einen Hof in Oldenburg verliehen. Die goldene Olga geht an den Hof von Familie Diers.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Schleswiger Kaltblut: Nur noch 500 Pferde – Zuchtprogramm soll Rasse retten11.03.2026 17:41 Uhr
Das Schleswiger Kaltblut ist vom Aussterben bedroht. Inzwischen gibt es in Europa nur noch rund 500 Tiere dieser alten Nutzpferderasse. In der Landwirtschaft wurden die kräftigen Arbeitspferde...
CanSat-Wettbewerb: Schüler starten selbstgebaute Mini-Satelliten11.03.2026 17:30 Uhr
Beim CanSat Wettbewerb schicken Schüler:innen aus ganz Deutschland selbst gebaute Mini-Satelliten mit Raketen in die Luft. Raumfahrt im Kleinformat quasi. Am Mittwoch sind die Modelle auf dem...
Niedersachsens beste Gastro-Azubis: Wettbewerb in Göttingen11.03.2026 17:20 Uhr
Die besten Azubis aus dem Gastgewerbe haben am Mittwoch bei den niedersächsischen Jugendmeisterschaften in Göttingen um die Wette gekocht, gedeckt und serviert. Dreißig Auszubildende aus Küche, Restaurant...
Job-Suche: Kieler Karrieretag soll bei Orientierung helfen11.03.2026 16:00 Uhr
Über 85 Unternehmen und Bildungseinrichtungen haben sich am Mittwoch auf dem Kieler Karrieretag präsentiert. Die Messe soll vor allem Schülerinnen und Schülern helfen, nach der Schule oder...
„Die drei ???“-Sprecher begeistern bei Live-Podcast in Hamburg11.03.2026 14:08 Uhr
Seit fast 50 Jahren stehen sie am Mikrofon und begeistern Generationen von Fans: Die Drei ??? sind längst Kult. Mit dem Podcast „Bobcast“ bringen Bob Andrews-Sprecher Andreas...
Aus der Sucht zurück ins Leben: Jesse aus Delmenhorst teilt seine Geschichte11.03.2026 13:19 Uhr
Jesse Borchers aus Delmenhorst war viele Jahre schwer drogenabhängig. Im Alter von zwölf begann er Alkohol zu trinken, später folgten Cannabis, Partydrogen und schließlich Heroin. Am Anfang...