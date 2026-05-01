Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf der L74

Löningen (dpa/lni) –

Ein Motorradfahrer ist am Mittag bei einem Verkehrsunfall bei Löningen (Landkreis Cloppenburg) gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, versuchten Helfer noch den 29-Jährigen vor Ort zu reanimieren. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Leitplanke. Weitere Personen waren demnach nicht an dem Unfall beteiligt. Das Motorrad stand kurz nach dem Unfall in Vollbrand. Die Landesstraße 74 ist derzeit zur Spurensicherung noch voll gesperrt.