Mainz will in Hamburg den Klassenerhalt perfekt machen

Mainz (dpa) –

An eine mögliche Nicht-Abstiegs-Party verschwendete Urs Fischer vor dem Gastspiel des FSV Mainz 05 beim FC St. Pauli keinen Gedanken. «Wir wollen den letzten Schritt gehen und den Sack zu machen. Aber ich habe nicht im Kopf, was danach sein könnte, sondern was sein muss, um das zu erreichen», sagte der Mainzer Trainer.

Den Rheinhessen reicht am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in Hamburg schon ein Remis, um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga vorzeitig perfekt zu machen. Dafür gelte es, an die jüngsten Leistungen gegen den SC Freiburg (0:1) und den FC Bayern München (3:4) anzuknüpfen, «auch wenn wir da nichts mitgenommen haben», so Fischer.

Am Millerntor erwartet der 60 Jahre alte Schweizer «ein intensives und enges Spiel». Schließlich steht St. Pauli enorm unter Druck, haben die Kiezkicker als Tabellen-16. doch nur einen Punkt Vorsprung vor dem VfL Wolfsburg und fünf Zähler Rückstand zum rettenden Ufer. «Wir müssen Fehler vermeiden und gute Entscheidungen treffen», forderte Fischer.

Fischer befürchtet keine Nachwehen vom Bayern-Spiel

Ob Stammtorwart Robin Zentner nach langer Verletzungspause sein Comeback gibt, ließ der FSV-Coach offen. Ansonsten dürfte es kaum Veränderungen in der Startformation geben.

Nachwehen des Bayern-Spiels, in dem die Mainzer eine 3:0-Halbzeitführung noch aus der Hand gegeben hatten, befürchtet er nicht. «Ich habe die Mannschaft in dieser Woche reflektiert und konzentriert erlebt, aber auch mit der nötigen Lockerheit», berichtete Fischer und kündigte für den Fall eines erfolgreichen Hamburg-Trips mit einem breiten Grinsen an: «Spontan zu feiern, bekomme ich schon hin.»