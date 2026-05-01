Tausende Menschen gehen für faire Löhne auf die Straße

Tanja Chawla und Peter Tschentscher auf der zentralen DGB-Demonstration. Anlass sind bundesweite Kundgebungen der Gewerkschaften zum internationalen Tag der Arbeit. Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Tausende Menschen sind am 1. Mai in Hamburg zum Tag der Arbeit auf die Straße gegangen. Der Zug von Ottensen an den Fischmarkt wurde nach ersten Polizeierkenntnissen von rund zehntausend Menschen begleitet. Die Polizei zählte bei Demonstrationen in Harburg rund 100 und in Bergedorf rund 550 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Bisher seien die Demonstrationen friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher der Polizei. Am Nachmittag sind weitere Demonstrationen in Hamburg geplant. «Unsere Botschaft ist klar geworden: Die Menschen wollen faire Löhne und starke Tarifverträge, einen starken Sozialstaat und eine sichere Zukunft», sagte Tanja Chawla, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Hamburg. Auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nahm an der zentralen Demonstration teil.

Nachdem es in der Vergangenheit rund um den 1. Mai in Hamburg wiederholt zu Ausschreitungen gekommen war, verliefen die Kundgebungen seit dem von Krawallen geprägten G20-Gipfel 2017 überwiegend ruhig.