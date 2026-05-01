Zugverkehr zwischen Hamburg-Harburg und Bremen eingeschränkt

Bremen/Hamburg (dpa/lni) –

Auf der Strecke zwischen Bremen und Hamburg-Harburg gibt es eine Sperrung mit Auswirkungen für Reisende der Metronom-Regionalzüge. Die metronom Eisenbahngesellschaft mbH teilte mit, dass die Züge der Linien RE4 und RB41 seit 9 Uhr morgens eine Umleitung über Jesteburg fahren. Grund dafür sei ein liegengebliebener Güterzug.

Dieser könne aufgrund einer Bremsstörung nicht weiterfahren. Es ist unklar, wie lange es dauert, den Güterzug abzuschleppen und wie lange deshalb die Sperrung andauert, wie ein Sprecher mitteilte. Es sei ein Busverkehr zwischen Hamburg-Harburg und Sprötze eingerichtet, der je nach Linie in Buchholz, Klecken und Hittfeld halten soll.

Der Zugverkehr werde voraussichtlich noch den ganzen Vormittag, wenn nicht sogar länger eingeschränkt sein, und danach müsse mit Folgeverspätungen gerechnet werden. Reisenden wird empfohlen, Zugpersonal anzusprechen, auf Durchsagen zu achten und ihre Verbindungen online oder in ihren Apps zu überprüfen.