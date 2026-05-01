Mit 3,3 Promille motorisiert durch die Fußgängerzone

Mit einem Kleinkraftrad fährt ein 56-Jähriger durch die Fußgängerzone in Achim – und das mit 3,3 Promille. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Achim (dpa/lni) –

Mit 3,3 Promille ist ein 56-Jähriger durch die Fußgängerzone von Achim im Landkreis Verden gefahren – und der Polizei ins Netz gegangen. Am Morgen hätten Beamte den Mann kontrolliert, als er mit einem Kleinkraftrad unterwegs war, teilte die Polizei mit.

Schon dabei ergaben sich den Angaben zufolge «deutliche Hinweise» darauf, dass er unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab 3,3 Promille – der Mann war damit schwer betrunken und «absolut fahruntüchtig».

Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.