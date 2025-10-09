Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Fast jeden Tag wird in Deutschland eine Frau oder ein Mädchen getötet – meist durch ihren Partner, Ex-Partner oder einen nahen Angehörigen, wie die Justizministerin betont. Mehr als 52.000 Frauen und Mädchen wurden im Jahr 2023 Opfer einer Sexualstraftat.

Wie lässt sich Hass und Gewalt gegen Frauen wirksam stoppen? Darüber hat am Donnerstag der Niedersächsische Landtag debattiert. Die Positionen von Regierung und Opposition liegen dabei weit auseinander.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video03:05 Min.

Zwei Jahre nach Rekordhochwasser: Flensburg plant besseren Schutz für den Innenhafen

09.10.2025 17:04 Uhr

Vor zwei Jahren wütete ein Sturm über Schleswig-Holstein und verursachte ein Rekordhochwasser. Landesweit gingen die Schäden in die Hunderte Millionen Euro. In Flensburg erlebten die Menschen den...

Video02:29 Min.

Bremer Unternehmen öffnen bei „Langer Nacht der Industrie“ ihre Türen

09.10.2025 14:42 Uhr

Am Mittwochabend öffneten in Bremen mehrere Industriebetriebe ihre Hallen für die Öffentlichkeit. Bei der „Langen Nacht der Industrie“ erhielten Besucher:innen seltene Einblicke in Fertigung, Maschinen und Arbeitsabläufe...

Hamburgs Olympia-Bewerbung: Fußballspiele auch in Bremen, Hannover und Wolfsburg geplant

09.10.2025 12:03 Uhr

Sollte Hamburg den Zuschlag für die Olympischen Spiele erhalten, würde der Fußballwettbewerb an mehreren Standorten in Nord- und Ostdeutschland ausgetragen. Wie die Olympia-Koordinierungsstelle der Innenbehörde am Donnerstag...

Video02:30 Min.

Mark Rackles ist neuer Bildungssenator in Bremen

09.10.2025 10:12 Uhr

Mark Rackles (SPD) ist neuer Bildungssenator in Bremen. Der 59-jährige SPD-Politiker übernimmt damit keinen einfachen Job. Viele Schulen in Bremen sind marode, es fehlt an Lehrkräften und...

Video02:12 Min.

Tourismus-Boom: Schleswig-Holstein blickt optimistisch auf Herbst und Winter

09.10.2025 09:19 Uhr

Die Buchungslage zu den Herbstferien in Schleswig-Holstein ist gut. Viele Menschen zieht es auch im Herbst an Nord- oder Ostsee, zum Beispiel nach Scharbeutz. Die Urlauber:innen lassen...

Video04:53 Min.

Parkgebühren auf Supermarktparkplätzen: Verbraucherzentrale Bremen klärt auf

08.10.2025 22:27 Uhr

Das Parken auf dem Supermarktparkplatz kann teuer werden. Die Filialen wollen gegen Dauerparkende vorgehen. Wer die Parkscheibe vergisst oder die Höchstzeit überschreitet, bekommt ein Knöllchen. Die Strafzettel...

Zur Startseite