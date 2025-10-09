Fast jeden Tag wird in Deutschland eine Frau oder ein Mädchen getötet – meist durch ihren Partner, Ex-Partner oder einen nahen Angehörigen, wie die Justizministerin betont. Mehr als 52.000 Frauen und Mädchen wurden im Jahr 2023 Opfer einer Sexualstraftat.



Wie lässt sich Hass und Gewalt gegen Frauen wirksam stoppen? Darüber hat am Donnerstag der Niedersächsische Landtag debattiert. Die Positionen von Regierung und Opposition liegen dabei weit auseinander.